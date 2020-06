Weiterhin sieben Covid19-Erkrankte

53 Personen, eine weniger als am Donnerstag, befinden sich im Burgenland unter behördlich angeordneter Quarantäne. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit keine am Coronavirus erkrankten Personen behandelt. 332 Menschen sind inzwischen wieder genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Covid19-Fälle im Burgenland liegt bei 350.