CoV-Verdachtsfall im Gymnasium Oberpullendorf

Zunächst wurden nur die Klassen jener zwei Schüler nach Hause geschickt, deren Vater positiv auf Covid19 getestet wurde, sowie alle Lehrerinnen und Lehrer, die in den Klassen unterrichtet haben. Da aufgrund des entstehenden Lehrermangels der Unterricht nicht in allen Klassen weitergeführt werden konnte, wurden letztendlich alle Schülerinnen und Schüler am Mittwochvormittag entlassen. Für all jene, die keinen Kontakt zu den beiden Schülern hatten, gehe der Schulbetrieb am Donnerstag normal weiter.

Testergebnisse sollen Donnerstag vorliegen

Die beiden Schüler werden auf das Coronavirus getestet. Alle Schülerinnen und Schüler der zwei Klassen sowie alle Lehrer, die Kontakt hatten, bleiben zu Hause, bis die Testergebnisse vorliegen. Die Bildungsdirektion und das Gesundheitsamt sind informiert, bestätigte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz auf Anfrage des ORF Burgenland. Je nach Ergebnis – das spätestens am Donnerstag vorliegen soll – werden weitere Maßnahmen gesetzt.