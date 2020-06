Land will Gemeinden bei Bauprojekten unterstützen

Die „Projektentwicklung Burgenland GmbH“ soll den Gemeinden in vielerlei Hinsicht unter die Arme greifen. Die Gesellschaft kann etwa die öffentliche Bauaufsicht beim Bau kommunaler Einrichtungen übernehmen oder auch die komplette Projektabwicklung, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Gemeinden sollen zu Landes-Konditionen bauen können

„Die Gemeinde kann entscheiden, wenn sie beispielsweise im Gemeindeamt bauen will, mit welchem Bauträger sie baut. Es gibt eine öffentliche Ausschreibung, wenn sie das will, sie kann auch jeden privaten Bauträger nehmen, sie kann aber auch zurückgreifen auf die Leistungen des Landes“, so Doskozil. Das soll sicherstellen, dass auch Gemeinden zu den Konditionen des Landes bauen können. Dazu zählt eine langfristige und mit einer Landeshaftung hinterlegten Finanzierung mit Fixzinsen, so Doskozil.

30 Projekte im Gespräch

Aktuell sind bereits 30 Projekt im Gespräch, die in Zusammenarbeit mit der BELIG umgesetzt werden können. Die Gesellschaft befindet sich gerade im Aufbau, sagte Infrastruktur Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Die BELIG, beziehungsweise die Projektentwicklungsgesellschaft, ist dabei ein dementsprechend professionelles Team aufzubauen, damit man mit dem Beginn des Jahres handlungsfähig ist und faktisch diese Projekte umsetzen kann.“ Handlungsfähig wird die Gesellschaft ab dem 1. Jänner kommenden Jahres sein.

Doskozil kritisiert Steiner wegen FH Burgenland

Doskozil äußerte sich bei der Pressekonferenz auch zum Thema Fachhochschule Burgenland. Die Stadtgemeinde Eisenstadt hat den Fördervertrag mit der Fachhochschule gekündigt – mehr dazu in Eisenstadt kündigt Fördervertrag mit FH. Doskozil kritisierte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) dafür heftig: „Was will er, wenn er diese Politik weitermacht, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob für die Fachhochschule Burgenland Eisenstadt der richtige Standort ist und dann müssen wir den Standort verlegen aus meiner Sicht“, so der Landeshauptmann. In Pinkafeld sei man sehr froh darüber FH-Standort zu sein – „und in Neusiedl am See würde man die FH Burgenland mit offenen Armen empfangen, wenn dort ein Standort oder zumindest eine Expositur geschaffen wird“, so Doskozil.