B50 in Eisenstadt wird saniert

Tausende Autofahrer sind von der B50-Baustelle in Eisenstadt betroffen. Täglich sind dort rund 15.000 Autos unterwegs. Da die Stadt stetig wächst, wird auch der Verkehr weiter zunehmen. In dem Gebiet Kirchäcker hinter der Wirtschaftskammer entsteht in den nächsten Jahren ein neuer Stadtteil. Dafür müsse man Straßen und Zufahrten vorbereiten, erklärt der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

ORF

In wenigen Jahren werden hier 2.000 Menschen wohnen. Das ist ein durchschnittliches burgenländisches Dorf. Daher ist es wirklich notwendig, dass wir jetzt die Maßnahmen setzen, dass wir hier für mehr Verkehrssicherheit sorgen, aber auch dafür sorgen, dass der Verkehr gut funktionieren kann", so Steiner.

Bis September soll alles fertig sein

Heuer wird die B50 zwischen Bahnstraße und St. Rochusstraße saniert und neu gestaltet. Die Baustelle wird auf einer Strecke von 250 Metern eingerichtet. In diesem Bereich werden drei Ampelkreuzungen gebaut, sagt der Baudirektor des Landes, Wolfgang Heckenast. Insgesamt werden 660.000 Euro investiert.

ORF

Während der Arbeiten wird die B50 im Baustellenbereich als Einbahn in Richtung Neusiedl am See geführt. In der Gegenrichtung wird der Verkehr über die St. Rochusstraße umgeleitet. Die Bauarbeiten beginnen am nächsten Montag und sollen bis 25. September dauern. In den nächsten Jahren werden in Eisenstadt laut Heckenast weitere Abschnitte der B50-Ortsdurchfahrt saniert.