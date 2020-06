Neusiedler See: Regen brachte Entspannung

Man habe eine leicht Entspannung feststellen können, sagt Christian Sailer vom Hauptreferat Wasserwirtschaft in der Landesregierung. „Es sind etwa bis zu fünf Zentimeter Regen über dem Neusiedler See gefallen und diese fünf Zentimeter, die konnten wir auch in den Messstellen feststellen. Wir sind jetzt bei ungefähr 115,32 Meter über Adria“, so Sailer. Man bewege sich derzeit trotzdem noch immer in den unteren Bereichen, auch weil es seit Juni vorigen Jahres keine großen Regenereignisse gegeben habe.

ORF

Der Regen habe auch etwas Entspannung für die Lacken im Seewinkel gebracht. „Ich schätze mal, es werden ungefähr zehn Zentimeter sein, die sich da jetzt positiv auf die Lackensysteme ausgewirkt haben“, sagt Sailer.