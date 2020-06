Auszeichnung für barrierefreien Naturpark

Der Naturpark Rosalia-Kogelberg ist 75.000 Hektar groß und umfasst 13 Gemeinden. Er solle ein Naturpark für alle Menschen sein – ohne Einschränkung, sagte Naturpark-Obmann Kurt Fischer. Bei der Gestaltung der Erlebnisstationen sei deshalb speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Bewegungseinschränkungen geachtet. Ein taktiles Leitsystem unterstütze Personen mit Sehbehinderung bei der Orientierung, Stationstafeln mit Informationen in Brailleschrift vermitteln Wissenswertes zu Natur und Landschaft. Auch die Homepage des Naturparks Rosalia-Kogelberg ist barrierefrei.

Landesmedienservice

Ziel sei es, die Naturparke als Vorzeigeregionen für Lebensqualität und nachhaltige Entwicklung weiter zu steigern, sagte die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). „Diese Entwicklung ist allerdings nur dann nachhaltig, wenn sie alle Menschen in dieses Naturerlebnis einbeziehen kann“, so Eisenkopf. Die Auszeichnung sei ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Im Burgenland gibt es sechs Naturparke.