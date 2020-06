Chronik

Stark alkoholisierter Lkw-Fahrer gestoppt

Bei einer Routinekontrolle in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat die Polizei einen alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen: Bei dem 57-jährigen Ungarn wurden zwei Promille Alkohol im Blut festgestellt.