ÖVP fordert mehr Anstrengung bei Digitalisierung

Die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig leistungsstarkes Internet sei, sagt ÖVP-Landesgeschäftsführer und Digitalisierungssprecher Patrik Fazekas. Der digitale Fortschritt sei im Burgenland bisher zu langsam voran gegangen. „Wir fordern eine Landesgesellschaft für Glasfaserausbau im Burgenland umzusetzen. Nach dem Vorbild Niederösterreich fordern wir hier diese Gesellschaft, die die Infrastruktur im Burgenland ausbauen soll“, so Fazekas. Vor allem in den südlichen Bezirken sei die Versorgung mit schnellem Breitband-Internet zum Teil unzureichend.

ORF

Wagentristl: Digitale Ausrüstung im Bildungsbereich

Eine leistungsstarke Verbindung sei im Zeitalter der Digitalisierung auch im Bildungsbereich notwendig, so ÖVP-Bildungssprecherin Julia Wagentristl. Es brauche laut Wagentristl gute Internetverbindungen an allen Schulen, aber auch digitale Schultafeln, Beamer für jedes Klassenzimmer, und eine Ausstattung mit Laptops und Tablets.

„Wir fordern daher das Land Burgenland auf, dafür zu sorgen, dass nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrer im Pflichtschulbereich – dieser liegt in der Kompetenz des Landes – die nötige Ausrüstung zur Verfügung steht“, so Wagentristl. Die Landtagsabgeordnete fordert zudem, dass das Land allen Eltern, die für das Homeschooling in der Zeit der Corona-Beschränkungen Computer oder Laptops angeschafft haben, eine entsprechende Förderung gewährt.