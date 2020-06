Chronik

Raubüberfall in Rotenturm: Täter gefasst

In Rotenturm (Bezirk Oberwart) ist am Dienstag kurz vor 16.00 Uhr die Postpartnerstelle in einem Kaffeehaus von zwei Männern überfallen worden. Die Täter konnten nach kurzer Fahndung festgenommen werden, bestätigt die Landespolizeidirektion auf Nachfrage des ORF Burgenland.