Nationalteam trainiert in Steinbrunn

Das Volleyball-Herren-Nationalteam trainiert bereits, aber das Coronavirus prägt das Camp. Alle Spieler und Betreuer seien negativ auf das Virus getestet worden, erklärte der Sportdirektor des Volleyball-Nationalteams, Gottfried Rath. Alle hätten ein Einzelzimmer und man halte auch immer Abstand. Im Speisesaal gebe es nur große Tische für kleine Gruppen. Man trage Masken und überall gebe es Desinfektionsmittel.

Nach Monaten wieder Training mit dem Ball

Für die Spieler ist es ein besonderes Trainingslager, denn nach monatelangem Training ohne Ball beginnt jetzt wieder ein Stück Normalität. Er sei sehr glücklich und glaube, dass es den meisten so gehe, sagte Libero Philipp Kroiss. Man müsse ja doch fit bleiben und könne nicht einfach fünf Monate lang nichts tun. Körperlich habe sich natürlich jeder fit gehalten, er habe keinen bemerkt, der übergewichtig zum Training gekommen sei.

Auch Frauen-Nationalteam kommt nach Steinbrunn

Das Nationalteam ist für zumindest drei Wochen in Steinbrunn, um sich auf mögliche EM-Qualifikationsspiele vorzubereiten. Ob die Spiele gegen Bulgarien und Israel tatsächlich stattfinden können ist derzeit noch unklar, trotzdem will das Team bereit sein. Eine Woche trainiert das Volleyball-Männer-Nationalteam allein im Landessportzentrum VIVA, am 22.Juni kommt auch das Frauen-Nationalteam nach Steinbrunn. Das Ganze sei aber so konzipiert worden, dass sich Damen und Herren nicht wirklich über den Weg laufen könnten, so Rath.