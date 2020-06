Bisher 41 Jungstörche in Rust gezählt

Das heurige Jahr dürfte in der Storchenstadt besonders viel Nachwuchs bringen. Noch steht nicht fest, ob es bei den 41 Jungstörchen bleibt. Ein 16. Nest, das derzeit ebenfalls bebrütet werde, habe man wegen Unzugänglichkeit noch nicht begutachten können, sagte der Obmann des Ruster Storchenvereins, Josef Karassowitsch. Es könnte also durchaus sein, dass noch mehr Kücken heranwachsen.

APA/ROBERT JAEGER

Heuer 20 Storchenpaare in Rust

Insgesamt halten sich dieses Jahr 20 Storchenpaare in Rust auf – mehr dazu in 20 Storchenpaare bevölkern Dächer in Rust. Davon sind laut Storchenverein vier zu spät angekommen – sie hätten es daher nicht mehr geschafft, rechtzeitig zu brüten. Karassowitsch zeigte sich jedenfalls optimistisch, was die Überlebenschancen der Jungstörche betrifft. Durch den Regen der vergangenen Tage und Wochen sei das Nahrungsangebot derzeit optimal, hieß es seitens des Storchenvereins.