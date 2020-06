SPÖ wirbt im Internet um neue Mitglieder

Die SPÖ-Kampagne ist am Dienstag angelaufen. Geworben wird mit dem Slogan „Werde Teil von Team Dosko“. Im Mittelpunkt steht dabei Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er sei auch dafür verantwortlich, dass die Mitgliederzahlen in den vergangenen Monaten angestiegen sind, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Derzeit zählt die SPÖ Burgenland 12.412 aktive Mitglieder.

Partei bei Gastmitgliedschaft kennenlernen

Man sei damit die stärkste Landesorganisation innerhalb der SPÖ in Österreich. Ziel dieser neuen Kampagne sei es nun noch mehr Mitglieder zu lukrieren – und zwar mit einer Gastmitgliedschaft, so Fürst. Das würde nichts kosten, aber viel bringen – damit die Menschen einmal hineinschnuppern können und sich so nicht unbedingt unbefristet an die SPÖ binden müssten, sagte Fürst. Man könne eben hineinschnuppern und auch die verschiedenen Annehmlichkeiten, die eine Mitgliedschaft bei der SPÖ Burgenland mit sich bringe, auch nutzen, so Fürst.

Nach einem Jahr läuft diese Gastmitgliedschaft dann automatisch aus. Ziel sei es noch breiter zu werden – auch im Hinblick auf die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2022. Dabei wolle man vor allem auf Regionalität setzen und die Bezirksorganisationen und Gemeinden stärken, sagte Fürst.