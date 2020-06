Neue Betreuungsplätze für Senioren

Ab 15. Juni kommen in Strem vier Tageszentrumsplätze hinzu, im Altenwohnheim Olbendorf werden zwei Plätze geschaffen. Ab 1. Juli wird es in Strem zu den bestehenden sieben Plätze weitere 13 Seniorentageszentrumsplätze und somit in Summe 20 Plätze geben, wie Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) in einer Aussendung bekanntgab.

Von der Schließung in Deutsch Tschantschendorf sind laut Illedits 13 Seniorinnen und Senioren betroffen, fünf haben das Betreuungsangebot fast täglich in Anspruch genommen. „Dass jede und jeder die passende Betreuung und Pflege erhält, ist uns ein zentrales Anliegen. Aus diesem Grund haben wir schnellstmöglich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Betroffenen und ihren Angehörigen rasch zu helfen“, so Illedits.