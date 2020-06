Bodenversiegelung nimmt weiter zu

Das Burgenland ist Österreichs Spitzenreiter, wenn es um versiegelten Boden pro Einwohner geht. Auf jeden Burgenländer und jede Burgenländerin, kommen 522 Quadratmeter Straßenverkehrsflächen. Das bedeutet mit großem Abstand Platz eins im Bundesländervergleich. Der österreichweite Durchschnitt liegt bei 223 Quadratmetern, so die aktuellen Zahlen des VCÖ.

Jedes Jahr werden rund 100 Fußballfelder verbaut

Die Untersuchungen des VCÖ ergaben auch, dass die Bodenversiegelung weiter zunimmt: in den vergangenen fünf Jahren sind im Burgenland 306 Hektar mit Straßenverkehrsanlagen verbaut worden – also jedes Jahr eine Fläche von rund 100 Fußballfeldern. In Summe nehmen Straßen und Parkplätze im Burgenland schon eine Fläche von 156 Quadratkilometern ein. Das entspricht fast der vierfachen Fläche des Gemeindegebietes von Eisenstadt. Bodenversiegelung heizt unser Klima auf, die Folge sind schwere Unwetter.

ORF

Ortskerne und Nahversorger stärken

Der VCÖ ruft gemeinsam mit der Hagelversicherung daher nun auf, Projekte und Konzepte beim VCÖ-Mobilitätspreis einzureichen, die die Ortskerne und die Nahversorgung stärken. Während Supermärkte und Einkaufszentren auf der grünen Wiese durch ihre Verkaufsflächen und Parkplätze viel Boden versiegeln und viel Autoverkehr verursachen, vermeidet die Stärkung der Ortskerne und der Nahversorgung Bodenversiegelung und Autoverkehr, so die Argumentation.

Der VCÖ und die Österreichische Hagelversicherung setzen beim diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreis einen Schwerpunkt auf Projekte für eine flächensparende Verkehrs- und Siedlungsentwicklung. Noch bis 17. Juni können Projekte und Konzepte eingereicht werden.