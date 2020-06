Sparbücher, Uhren und Bargeld gestohlen

Der Hausbesitzer war laut Polizei am Dienstagvormittag eine Stunde nicht zuhause und hatte die Garagentür offengelassen. So gelangten der oder die Täter vermutlich ins Wohnhaus und fanden in einem Kasten eine Geldkassette, die gewaltsam aufgebrochen wurde.

In der Kassette waren einige hundert Euro, zwei mit Losungswort gesperrte Sparbücher und fünf Armbanduhren. Die genaue Schadenssumme war vorerst nicht bekannt. Laut Polizei wurden Schuhabdruckspuren sowie DNA-, Finger- und Werkzeugspuren gesichert.