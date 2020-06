Stadtbus Mattersburg fährt klimafreundlich

Der MABU, der Stadtbus in Mattersburg, hat 59 Haltestellen. Von jedem Haushalt aus sind sie alle in 100 bis 250 Meter zu erreichen. Das ist vor allem für ältere Menschen ein Vorteil. Die Fahrzeit ins Zentrum dauert nie länger als 15 bis 20 Minuten. Es gibt drei Elektrobusse, die von der Firma Blaguss betrieben werden.

ORF

Dorner: Wichtig, dass Leute einsteigen

Der Bus müsse jetzt beworben werden, es sei auch ganz wichtig, dass auch der Bahnhof Mattersburg erschlossen werde, sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Nun sei entscheidend, dass die Leute auch einsteigen, denn dann sei das ein Zeichen, dass es funktioniere und man könne es dementsprechend auch auf den Bezirk ausweiten und dementsprechend den Mikro-Öffentlichen-Verkehr ausweiten.

ORF

In VOR-System eingebunden

Zum eine solle der MABU Vorteile für die Mobilität bringen, zum anderen den CO2-Ausstoß in Mattersburg verringern, sagte die Mattersburger Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ). Laut den Berechnungsmodellen werde man durch den Stadtbus um 25 Tonnen CO2-Ausstoß in Mattersburg weniger haben. Der Fahrplan werde in das Auskunftssystem vom Verkehrsverbund Ostregion (VOR) eingebunden. VOR-Tickets der gesamten Region würden auch in den Stadtbussen gelten.

Ein Einzelticket für den Mattersburger Stadtbus kostet einen Euro, ein Tagesticket zwei Euro. Kinder bis sechs und Jugendliche mit einem Jugendticket fahren gratis. Im ersten Monat, also jetzt im Juni, ist der Bus für alle gratis. Die Kosten für die Stadt betragen 370.000 Euro pro Jahr.