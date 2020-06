Chronik

36 Reifen von Lkws abmontiert

Reifendiebe haben auf einem Firmengelände in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) zugeschlagen. Die Täter montierten von dort abgestellten, fabrikneuen Lkws insgesamt 36 Reifen samt Felgen ab und transportierten sie ab.