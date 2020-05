Unbekannter entsorgt Diesel in Kanal

Die Feuerwehr wurde verständigt, Ermittlungen sind im Gange, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntag. Einsatzkräfte der Feuerwehren Breitenbrunn und Winden am See setzten Bindemittel ein, um den Treibstoff zu beseitigen. Eine Gefährdung der Umwelt habe laut Polizei nicht bestanden.