Entscheidung über Volksschule Henndorf

Derzeit besuchen elf Kinder die Volksschule in Henndorf. Das Gebäude ist sanierungsbedürftig, wie bei einer Begehung der Bildungsdirektion festgestellt wurde. Das bestätigt auch der Jennersdorfer Bürgermeister Reinhard Deutsch von der Liste JES. In den vergangenen Jahrzehnten sei nichts investiert worden. Es gebe massive Mängel. Die Heizung sei veraltet, in den Klassenräumen stünden noch alte Ölöfen, so Deutsch, „also da ist wesentlicher Handlungsbedarf.“

Genaue Kostenrechnung fehlt noch

Die Bildungsdirektion kritisiert zudem das Fehlen eines Turnsaales. Auch die Sanitärräume und elektrischen Anlagen müssten erneuert und die Schule barrierefrei umgebaut werden. Wie viel die Sanierung kosten soll, ist bis dato nicht bekannt. „Es ist für mich überraschend, dass wir das im Gemeinderat zur Abstimmung bringen, obwohl wir keine Zahlen haben. Wir sprechen grob von bis zu 300.000 Euro. Wenn alles fällig wird, was von Seiten der Schulbauordnung notwendig ist, wird es sicher mehr“, so Bürgermeister Deutsch.

Sanieren oder schließen

Die Gemeinderatssitzung gilt deshalb als richtungsweisend, die Devise lautet sanieren oder schließen. Laut Deutsch gibt es von Seiten der einzelnen Fraktionen einen sehr großen Zuspruch für eine eventuelle Sanierung. Den Mandataren der Liste JES von Bürgermeister Deutsch steht die Entscheidung frei. Es werde teilweise Zustimmungen geben, so Deutsch. Für ihn selbst ist die Nachhaltigkeit der Sanierung entscheidend. Laut Deutsch werde die Zahl der Schülerinnen und Schüler in spätestens vier Jahren unter die für den Fortbestand der Volksschule erforderlichen zehn Kinder fallen.