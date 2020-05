Kultur

Kammermusikfest Lockenhaus findet statt

Das Kammermusikfest in Lockenhaus findet heuer trotz der Coronavirus-Krise statt. Das Festival wird mit Abstand unter dem Motto „…inniger…“ von 2. bis 11. Juli über die Bühne gehen, teilte Geschäftsführer Geza Rhomberg am Donnerstag in einer Aussendung mit.