Einbruchsversuch in Lebensmittelfiliale

Bereits Mitte März 2020 gelangte ein unbekannter Täter durch Überklettern eines 150 Zentimeter hohen Zugangstors auf das Grundstück einer Filiale in Parndorf (Bezirk Neusiedl).Anschließend schlug er mit einem dort gelagerten Nirosta-Geländer die Scheibe einer Oberlichte ein und versuchte über die Fassade in das Innere der Filiale zu kommen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Alarm wurde damals auch nicht ausgelöst.

Aufgrund umfangreicher Erhebungen der Polizei Parndorf und Auswertung der DNA-Spuren konnte nun ein einschlägig vorbestrafter 51-jähriger Täter ausgeforscht werden. Der Schaden der Beschädigungen beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe.