SPÖ will klare Vorgaben für Ferienbetreuung

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky (SPÖ) und Burgenlands Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) formulierten ihre Forderungen an den Bund in Sachen Sportunterricht und Kinderbetreuung in einer Videokonferenz am Mittwoch. Spielen, Musik oder gemeinsame Projekte sollen den SPÖ-Politikern zufolge ebenso schnell wieder ermöglicht werden wie Sportunterricht, immerhin hätten gerade Kinder zwischen sechs und zwölf einen großen Bewegungsdrang.

Winkler: Kindern den Spaß wiedergeben

Man müsse es endlich schaffen, Kindern eine unbeschwerte Zeit zu bieten, forderte Winkler: „Damit wir Kindern den Spaß wiedergeben können, den sie in den letzten Wochen vermisst haben.“ Kinder müssten gemeinsam spielen und sich bewegen können. Man brauche jetzt rasch klare Vorgaben seitens des Bundes, wie man die Ferienbetreuung anbieten könne. Auch für die Planung der Gemeinden und Vereine seien klare Richtlinien wichtig, so Winkler.