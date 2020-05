Coronavirus

Lockerungen: FPÖ geht Hochfahren „viel zu langsam“

Die FPÖ Burgenland hat am Montag in einer Pressekonferenz gefordert, den „Coronawahnsinn“ zu beenden. Wegen der überzogenen Maßnahmen der Bundesregierung liege die Wirtschaft am Boden, sagte FPÖ-Landes- und Bundesparteiobmann Norbert Hofer.