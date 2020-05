Arzt startet mit 69 in Güssing neu

Für Müller ist die Eröffnung seiner Praxis in Güssing so etwas wie eine Heimkehr. Er stammt aus Burgau, studierte Medizin, strebte ursprünglich eine Offizierskarriere an und macht in Güssing die Leutnantsprüfung. Der Zufall verschlug ihn dann aber nach Südafrika. Er habe zu einer Zeit promoviert, in der es keine Turnusplätz gegeben habe und da habe sich Südafrika als eine Möglichkeit, einen Turnus zu machen, ergeben.

Von Südafrika nach Großbritannien

Müller verbrachte rund 15 Jahre – mit Unterbrechungen – in Südafrika und erlebte eine Zeit der politischen Umwälzungen. „Irgendwie war Südafrika immer relativ unkompliziert, es war immer kurz vorm Untergang, aber es ist nie untergegangen“, sagte Müller. Dennoch zog es ihn und seine Familie im Jahr 2005 zurück nach Europa. Zunächst arbeitet er in den englischen Midlands, dann ging es weiter nach Schottland.

ORF

Ruhestand kein Thema

Jetzt ist der Mediziner froh, wieder zurück in der Heimat zu sein. Großbritannien sei mit dem Brexit auch in einem ziemlichen Durcheinander, das sei ja alles ziemlich unvorhersehbar. Trotz seines Alters denkt Müller nicht an Ruhestand. Er habe immer gearbeitet und könne sich nicht vorstellen, nicht zu arbeiten.

In Güssing übernahm Müller jetzt eine Ordination mit Kassenvertrag. An sich enden diese Verträge, wenn ein Arzt 70 Jahre alt wird. Danach kann die Gesundheitskasse aber eine Verrechnungsvereinbarung abschließen. Denn in Güssing muss die ärztliche Versorgung gewährleistet bleiben und der Andrang von Jungärzten hält sich abseits der großen Städte in Grenzen.