SPÖ will Ausnahme für Kellerstöckl

Die Kellerstöckl seien Appartements mitten in den idyllischen Weingärten des Südburgenlandes, an abgelegenen ruhigen Plätzen, wo die Gäste Ruhe genießen und sich selbst versorgen könnten, so SPÖ-Bezirksvorsitzende, Landtagspräsidentin Verena Dunst. Sie sehe keinen vernünftigen Grund, warum die Kellerstöckl nicht schon jetzt wieder vermietet werden dürften. Die Kellerstöckl seien auf kleine Personengruppen ausgelegt, würden meist von Paaren oder Familien gebucht und könnten kontaktlos vermietet werden. Sie sei in der Frage bereits an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) herangetreten, so Dunst.

In der Branche herrsche große Unsicherheit, kritisierte Dunst. Es seien immer wieder verschiedene Termine für eine mögliche Öffnung der Beherbergungsbetriebe genannt worden. Zuletzt habe Köstinger angekündigt, dass die Öffnung für den 29. Mai angedacht sei. Es müsse rasch Klarheit und Rechtssicherheit geschaffen werden, forderte Dunst.