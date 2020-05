Urlaubsstornos: Experte klärt auf

Grundsätzlich ist bei Stornierungen zwischen Pauschal- und Individualreisen zu unterscheiden. Bei Pauschalreisen gibt es eine gesetzliche Grundlage. Wenn eine Reise erheblich beeinträchtigt wäre, beispielsweise weil man im Urlaubsland einer Gefahr ausgesetzt ist, hat man ein kostenloses Rücktrittsrecht. Ob eine Reise aber erheblich beeinträchtigt ist, kann erst kurz vor dem Reiseantritt beurteilt werden, erklärte Christian Koisser, Konsumentenschutzexperte der Arbeiterkammer Burgenland.

Richtigen Zeitpunkt selbst abwägen

„In den meisten Fällen ist es ja so, dass die Kosten, die die Stornierung einer Reise mit sich bringt, zum Abreisezeitpunkt wesentlich höher sind, als einige Zeit davor. Das heißt, ich habe noch Zeit bis zum Abreisezeitpunkt, wenn ich jetzt storniere, ist es billiger als dann, aber dann besteht wieder die Chance, dass ich gar nichts zahlen muss“, so Koisser.

Storno bei Individualreise

Hat man Flug und Hotel separat gebucht, ist die Rechtslage etwas anders. Werden Flüge abgesagt, hat man Anspruch auf eine Rückzahlung, so Koisser. Wenn die Fluglinie fliegt, ist die Situation anders. „Wenn dann tatsächlich geflogen wird, und ich will nicht mitfliegen, weil es für mich unangenehm ist oder gar nicht zumutbar, dann ist das zumindest ein Streitfall. Die Fluglinie kann dann auch behaupten: Lieber Reisender, wenn du jetzt ein Problem hast, ist das schade, aber wir bieten unsere Leistung an. Wir führen den Flug durch, du könntest natürlich mitfliegen“, so Koisser. Hier könne man argumentieren, dass der Antritt der Reise unzumutbar, oder gefährlich sei. Das sei allerdings je nach Einzelfall zu beurteilen.