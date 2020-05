Europatag: Jubiläum ohne Feiern

Nach dem Startschuss durch den französischen Außenminister Robert Schuman im Jahr 1950 dauerte es noch sieben Jahre, bis sechs Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gründeten. Aus ihr wurde später die EG und nun die EU. Anfangs ging es nur um einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, die politische Integration passierte langsam und schrittweise.

ORF

Sagartz: „Europa ist und bleibt politische Gemeinschaft“

Heute werden die Stimmen lauter, die EU solle angesichts vieler ungelöster Probleme wieder eine reine Wirtschaftsgemeinschaft werden. Burgenlands derzeit einziger EU-Abgeordneter, Christian Sagartz (ÖVP) hält davon nichts. „Europa ist und bleibt eine politische Gemeinschaft. Es geht darum, dass man gemeinsame Ziele festlegt und diese auch verfolgt. Aber es ist richtig, dass gerade die Krisensituation rundum das Coronavirus gezeigt hat, dass vieles verbesserungswürdig ist. Ich glaube, dass wenn wir nicht gemeinsam an vielen Hebeln drehen, die Europäische Union nicht schnell krisenfester werden kann“, so Sagartz.

ORF

Sagartz: Alleingänge bei CoV-Impfstoff nicht sinnvoll

Gerade die Coronavirus-Krise zeige, wie wichtig die Zusammenarbeit sei, sagte Sagartz. Es mache wenig Sinn, wenn die Mitgliedsstaaten im Alleingang versuchen, einen Covid-Impfstoff oder Medikamente zu entwickeln.

Österreich ist sei 25 Jahren in der EU und das Burgenland habe von der Mitgliedschaft massiv profitiert. Er wolle sich dafür einsetzen, dass es das auch in Zukunft tun werde, so Sagartz. „Es steht wieder einmal mehr die Frage des europäischen Budgets zur Debatte und da möchte ich mich einsetzen, dass die Regionalförderung für das Burgenland weiterhin attraktiv bleibt.“ Sagartz will demnächst im Oberwarter Hochhaus sein Büro eröffnen. Wann genau, steht wegen der Coronavirus-Pandemie noch nicht fest.