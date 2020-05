Bedarf an Kindergartenbetreuung steigt

Damit wurden am Mittwoch rund 15,5 Prozent aller angemeldeten Kinder in einem Kindergarten oder einer Kinderkrippe betreut. Die Auslastung der Kinderbetreuungseinrichtungen stieg zuletzt doch deutlich an. Zuvor waren am 14. April lediglich 113 (rund ein Prozent) und am 30. April 742 Kinder (rund sieben Prozent) in Betreuung. In den kommenden Tagen und Wochen rechne man zudem mit einer weiteren Steigerung, so das Büro Winkler.

Grund für den steigenden Betreuungsbedarf ist nicht zuletzt die Öffnung des Handels nach den Schließungen wegen der Coronavirus-Pandemie.