Landtag gedenkt Ende des Zweiten Weltkriegs

Am 8. Mai 1945, um 23.01 Uhr, endete der Zweite Weltkrieg in Europa aufgrund der Kapitulationserklärung der deutschen Wehrmacht vom 7. Mai 1945. Mit der Kranzniederlegung gedenke man all jenen Burgenländerinnen und Burgenländern, die von 1938 bis 1945 aus politischen, religiösen und rassischen Gründen dem Naziregime zum Opfer gefallen seien, die unter dem Krieg gelitten hätten und während des Krieges ums Leben gekommen seien, so Dunst.

ORF

Dank an Aufbau-Generation

Ihr sei es aber auch besonders wichtig an diesem Tag die Menschen zu erwähnen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein zertrümmertes und zerstörtes Burgenland angetroffen hätten, erklärte die Landtagspräsidentin. Diese Menschen hätten die Hoffnung nie aufgegeben, gearbeitet, geschuftet und sie hätten die Hoffnung auch weitergetragen und viel dazu beigetragen, „dass wir heute in einem Burgenland leben, wie wir es kennen.“