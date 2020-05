Fürst: Auf Oppositionsarbeit konzentrieren

Jetzt sei es an der Zeit, alles an innerparteilichen Fragestellungen beiseitezuschieben und sich voll und ganz auf die Oppositionsarbeit im Bund zu konzentrieren, so Fürst. Da sei im Zuge dieser Krise viel zu tun und da brauche es eine starke Sozialdemokratie. Jetzt gebe es auch keine Ausreden, so Fürst. Aus dem Burgenland werde man sich zu Wort melden, wenn man sehe, dass es inhaltlich nicht in die richtige Richtung gehe. SPÖ-Landesparteivorsitzender, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wollte sich voerst zu dem Ergebnis der Vertrauensfrage am Mittwoch nicht äußern.