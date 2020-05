CoV: Eisenstadt schnürt Maßnahmenpaket

Das Eisenstädter Corona-Hilfspaketlautet setzt vor allem auf Gutscheine. Durch die Vergabe von Gutscheinen wird versucht, die Wirtschaft in der Landeshauptstadt nach der Coronakrise anzukurbeln. Jede Eisenstädterin und jeder Eisenstädter wird im Juli einen Gutschein im Wert von zehn Euro bekommen.

Gutscheine für Gastronomie und Winzer

„Den Gutschein kann man dann hoffentlich in möglichst vielen – wenn es irgendwie geht in allen – Unternehmen der Stadt einlösen, wenn man für 20 Euro einkauft. Damit schaffen wir eine Kaufkraftbindung von mindestens 300.000 Euro“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

ORF

Wer zudem ab dem 15. Mai in der Eisenstädter Innenstadt um mindestens 20 Euro einkauft, kann weitere Gutscheine gewinnen. „Pro Tag werden zehn Gutscheine im Wert von 50 Euro verlost“, so Vizebürgermeister Istvan Deli (ÖVP). Die Aktion soll bis Mitte August laufen. Geholfen werden soll mit der Aktion auch der Gastronomie, den Winzern und den Direktvermarktern: „Die Stadt stellt 500 Gutscheine zu je 20 Euro für einen Weinkauf bei Eisenstädter Winzern zur Verfügung. Einlösbar sind diese Gutscheine ab einem Einkaufswert von 30 Euro“, so Vizebürgermeisterin Lisa Vogl (SPÖ).

Gastronomie: Keine Gebühren für Gastgärten

Touristisch soll Eisenstadt als Zielort für Tagesausflüge vermarktet werden. Das Tourismusbudget wird um 40.000 Euro aufgestockt. Aufstocken dürfen auch Lokalbetreiber mit Gastgärten. Tische und Sessel können heuer auf der doppelten Fläche aufgestellt werden. Die Gebühr für Gastgärten wird den Betrieben zur Gänze erlassen.