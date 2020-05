Bisher alle Tests in Altersheimen negativ

Vor rund zwei Wochen wurde mit den Testungen in den burgenländischen Altenwohn- und Pflegeheimen begonnen. Insgesamt 3.400 Personen in 36 Heimen wurden bereits getestet. Bis 6. Mai werden noch in acht weiteren Einrichtungen Abstriche genommen, damit seien die Testungen dann abgeschlossen, hieß es am Montag von Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ).

Besuche unter strengen Sicherheitsvorschriften

Ab 9. Mai können Angehörige ihre Verwandten in den Heimen wieder besuchen – jedoch unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen. Es wird Fieber gemessen, außerdem muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden und die Hände müssen desinfiziert werden. Für die Besuche wurden eigene Begegnungszonen geschaffen – entweder im Freien oder in geschlossenen Räumen mit Plexiglas-Schutz. Alle Besucherinnen und Besucher müssen sich in der jeweiligen Einrichtung anmelden.