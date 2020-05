ORF bietet Nachrichten in vielen Sprachen

Von Montag bis Freitag präsentiert Elizabeth Hausmann-Farkas derzeit Nachrichten in ungarischer Sprache auf Facebook und Instagram. Die Journalistin nimmt Handyvideos zur Covid-19-Krise im Homeoffice auf. Tausende User folgen der Redakteurin. Viele seien zum Beispiel an der Lage an der Grenze und den Einreisebestimmungen interessiert, aber auch die Kurzarbeit sei ein Thema und viele würden auch erzählen, dass sie ihren Job verloren hätten und darauf hofften, nach der Krise von ihren österreichischen Firmen wieder eingestellt zu werden.

Krise betrifft alle in Österreich

Der ORF bringt auf Facebook und Instagram auch Nachrichten auf Türkisch, Arabisch, Farsi, Englisch, Slowenisch, Kroatisch, Bosnisch, Serbisch, Tschechisch und in Österreichischer Gebärdensprache. Denn die Krise und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung betreffen auch alle, die in Österreich leben und nicht Deutsch als Muttersprache haben. Bisher wurden etwa 2,4 Millionen Video-Zugriffe gezählt.

Die Reaktionen der ungarischen Community seien erstaunlich positiv, so Hausmann-Farkas. Viele seien Ungarn, die erst seit Kurzem in Österreich lebten und sich freuten, dass sie von A bis Z informiert werden, denn in Ungarn sei das nicht immer so.