Autor Heinz Vegh feiert 80. Geburtstag

Vegh will mit seinem Werk Bewegung in der Gesellschaft provozieren. Systemkritisch nimmt er sich stets der Probleme unserer Zeit an. In den 1970er Jahren begann die Karriere des Neusiedlers mit Hörspielen. Er wurde schnell zum gefragten Drehbuchautor und schrieb TV-Serien und Hauptabendfilme.

Vegh war jahrzehntelang Pressesprecher der BEWAG (heute Energie Burgenland). Er erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter auch den Burgenländischen Kulturpreis. Zurzeit lektoriert der Autor seinen aktuellen Roman mit dem Titel „Lost in Pjönjang“.