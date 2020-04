Spitzmüller zieht sich vorerst zurück

Spitzmüller leidet an der Blutkrankheit Lymphopenie und zählt deshalb zur Coronavirus-Risikogruppe. „Ich werde nicht so wie der Großteil Österreichs wieder hochfahren und in einen ‚normaleren‘ Modus wechseln. Ich werde vermehrt weiterhin von Zuhause aus arbeiten“, so Spitzmüller. In der kommenden Landtagssitzung wird Spitzmüller nicht vertreten sein. „Zumindest die nächste Landtagssitzung wird die Kollegin Regina Petrik noch alleine machen“, so Spitzmüller.