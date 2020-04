Chronik

Winzer verletzte sich mit Signalpistole

In Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) ist am Sonntag ein Winzer durch eine Signalpistole schwer verletzt worden. Der Mann wollte Rehe aus seinem Weingarten vertreiben, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland einen Bericht der „Kronen Zeitung“.