Tourismus als „Coronavirus-Risikopatient“

Reiter betreibt in Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach drei Hotels, die seit Mitte März – ebenso wie die anderen Beherbergungsbetriebe im Burgenland geschlossen sind. Diese Schließung schlägt sich naturgemäß auch in der Nächtigungsstatistik nieder.

Dickes Minus bei Nächtigungszahlen

In die heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen kamen heuer im März um fast 67 Prozent weniger Urlauber. Die Zahl der Gästeankünfte verringerte sich auf 19.600. In der Nächtigungsbilanz für März schlägt das Minus mit 60,9 Prozent zu Buche: Das sind um mehr als 98.000 Nächtigungen weniger als im März des Vorjahres.

Das katastrophale März-Ergebnis versetzte aber auch der – bis dahin durchwegs positiv gelaufenen – Wintersaison 2019/20 im Burgenland einen schmerzhaften Dämpfer: Von Anfang November bis Ende März brachen die Nächtigungszahlen gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr laut Statistik Austria um acht Prozent auf 706.600 ein.

Reiter: Zwischen Chance und Ruin

Die Lage sei sehr ernst, aber nicht hoffnungslos, sagte Karl Reiter am Dienstag in einem Interview mit dem ORF Burgenland. Man könne nur bitten und hoffen, dass die Menschen jetzt doch nicht in totale Agonie verfallen und jetzt überhaupt nicht mehr auf Urlaub fahren. Das Burgenland sei ja doch auch für Österreicher ein Reiseziel. Reiter hofft, dass viele von ihnen heuer nicht nur für zwei Tage, sondern auch länger Urlaub im Burgenland machen. Wenn die Leute ihren einmal ihren Haupturlaub im Burgenland verbringen würden und dabei sehen würden, wie schön es hier sei, könne das vielleicht langfristig auch etwas Positives haben. „Aber es kann uns auch alle ruinieren“, so Reiter.