75 Jahre Zweite Republik

Mit großem Einsatz der Menschen in Österreich und einer nie dagewesenen Zusammenarbeit zwischen den Großparteien sei das Land wiederaufgebaut und der Grundstein für ein Österreich gelegt worden, auf das man stolz sein könne, so Dunst. Für das Burgenland, das 1921 als jüngstes Bundesland Österreichs entstand, sei der Geburtstag der Zweiten Republik von besonderer Bedeutung. Mit Österreich habe sich das Land von einem Grenzland zu einem selbstbewussten Bundesland im Herzen Europas entwickeln können, so Dunst.

Doskozil: Grundpfeiler der 2. Republik noch bedeutender

Die Geschichte zeige, dass durch Zusammenhalt auch schwierige Zeiten bewältigt werden könnten, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) anlässlich des Jubiläums. Dieser Zusammenhalt gewährleiste auch, dass Österreich und das Burgenland gut durch die Corona-Krise kommen werden, so Doskozil. Ein leistungsfähiger Staat, ein solidarisches Sozialsystem und ein gut ausgebautes Gesundheitswesen – diese Grundpfeiler der Zweiten Republik hätten durch die Coronavirus-Krise sogar noch an Bedeutung gewonnen.

Rosner: Solidarität wichtiger denn je

Vor 75 Jahren habe man den Grundstein für ein friedliches Zusammenleben in Europa gelegt, so Sagartz. Auch in schweren Zeiten gebe dieses Jubiläum Hoffnung und Zuversicht für eine bessere Zukunft nach der Coronavirus-Krise. 1945 hätten unsere Großeltern und Urgroßeltern wieder bei null begonnen, meinte der Zweite Landtagspräsident Georg Rosner. Diese Generation habe das Land wiederaufgebaut und für Wohlstand gesorgt. Die Coronavirus-Krise zeige, wie zerbrechlich unser Wohlstandsmodell sei. Das Miteinander und die Solidarität in dieser Krise seien wichtiger denn je, um Österreich gemeinsam aus der Krise zu führen.