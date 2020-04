Polizeihund stellte Dieb

Laut Polizei war bereits am Mittwoch ein Diebstahl in der Firma angezeigt worden. Erbeutet wurden Blechrollen. Am Freitag kurz vor Mitternacht erfolgte ein neuerlicher Einsatz der Exekutive an derselben Adresse. Der Firmenbesitzer hatte per Video eine Person in seinem Betrieb erkannt. Am Tatort wurde das Auto des Täters vorgefunden und dieser noch im Firmengelände vermutet. Das Gebäude wurde mit Unterstützung einer Diensthundestreife durchsucht. Der Täter wurde vom Diensthund gestellt und von den Beamten festgenommen.

Eine Auswertung der GPS-Daten des Firmenfahrzeuges ergab laut Polizei, dass der Beschuldigte auch im Februar und März mehrfach in den Nachtstunden in Neudörfl war. Ob an diesen Tagen der Firma ebenfalls Schaden entstanden ist, wird noch ermittelt. Der 42-Jährige wurde angezeigt.