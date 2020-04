Altbürgermeister Eduard Sieber gestorben

Siebers Engagement im Kulturbereich sei besonders hervorzuheben, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Stadtgemeinde Mattersburg. Als Kulturstadtrat sei er federführend in der Mattersburger Kulturoffensive gewesen; er sei eine der prägenden Persönlichkeiten der burgenländischen Kunst- und Kulturszene gewesen. „Er war ein Bildungsbürger und Humanist im besten Sinne, der viel für die Stadt geleistet hat“, so Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ).

Seine berufliche Laufbahn begann Sieber als Lehrer im Gymnasium, später wurde er der erste Direktor der HAK Mattersburg. Sieber hinterlässt zwei Töchter und zwei Enkelkinder.