SVM beginnt wieder mit Training

Eine Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Trainings waren für alle Bundesligaclubs Coronavirus-Tests von Spielern, Betreuern und allen Mitarbeitern, die auf dem Trainingsgelände zugelassen sind. Am Mittwochnachmittag wurde das SVM-Team getestet. Der Test sei reibungslos verlaufen, es sei relativ rasch gegangen, sagte SVM-Trainer Franz Ponweiser.

Training in Kleingruppen

Alle negativ getesteten Mitarbeiter und Spieler dürfen bei den Trainingseinheiten, die in Gruppen zu je sechs Spielern abgehalten werden teilnehmen. Dabei müssen strikte Verhaltensregeln eingehalten werden. Man halte sich an die Auflagen des Ministeriums und trainiere in Kleingruppen, jeder Trainer arbeite zeitlich versetzt mit seiner Gruppe, damit diese sich nicht begegnen, so Ponweiser. Das sei natürlich ein enormer organisatorischer Aufwand, aber man sei gut darauf vorbereitet.

Bereits am Montag war der LASK als erster Bundesligaclub ins Training gestartet, gefolgt von Meister Salzburg, Rapid und Sturm Graz. Am Mittwoch kamen Hartberg, Wolfsberg, die Austria und Sankt Pölten dazu. Ab Donnerstag trainieren neben dem SV Mattersburg auch WSG Tirol und Altach in Kleingruppen.