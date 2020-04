50. Inform auf nächstes Jahr verschoben

Die Jubiläumsmesse hätte von 2. bis 6. September 2020 in Oberwart über die Bühne gehen sollen. Veranstalter, Pächter und Stadtgemeinde Oberwart gaben aber am Mittwoch bekannt, dass sie heuer ausfallen und erst nächstes Jahr stattfinden wird.

Rosner: Schmerzliche, aber beste Lösung

Man habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, so der Oberwarter Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP). Er sei in ständigem Austausch mit Messe-Organisator Markus Tuider und mit Harald Kahr, dem Pächter des Messegeländes gewesen. Man sei alle Szenarien durchgegangen und habe sich schlussendlich für die Verschiebung entschieden. Das sei zwar sehr schmerzlich, weil die Inform ein wichtiger Impuls für die Messestadt sei, aber man sei sich einig gewesen, dass dies die beste Lösung sei. Die 50. Inform sei ein Riesenereignis, das man natürlich vor viel Publikum und nicht in einer abgespeckten Version abhalten wolle, so Rosner.

Tuider: Wollen niemanden gefährden

Tuider, der Geschäftsführer der „Burgenland Messe“, betonte, dass es den Veranstaltern wichtig sei, niemanden gesundheitlich zu gefährden. Man wisse noch nicht, welche Vorgaben es im September für die Durchführung von Veranstaltungen geben werde. Das sei ein großer Unsicherheitsfaktor, denn immerhin kämen im Schnitt pro Jahr 20.000 Gäste zur Inform. Außerdem solle die 50. Inform gebührend gefeiert werden. Die Verschiebung der Messe sei daher die logische Folge.

Man habe bereits gut 150 zugesagte Aussteller gehabt und werde die Firmen jetzt über die Verschiebung informieren, so Tuider. Man werde ihnen die Entscheidung überlassen, ob sie im kommenden Jahr mitmachen wollten oder nicht.

Kahr: Volksfest wäre nicht möglich gewesen

Kahr, seit 2016 Pächter des Oberwarter Messegeländes, meinte, dass das Volksfest der 50. Inform am ersten Wochenende gar nicht möglich gewesen wäre, da es noch in den August gefallen wäre. Es sei auch mehr als fraglich, ob dann am ersten September-Wochenende schon große Partys und Musikveranstaltungen möglich sein würden.

Die Stadtgemeinde Oberwart will dem Betreiber der Messehallen und dem Veranstalter der Inform entgegenkommen und sie nicht im Stich lassen. Eine definitive Entscheidung über einen eventuelle Mieterlass wird es in den nächsten Wochen geben.