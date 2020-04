Flugzeuge am Boden – weniger Fluglärm

Der Flughafen Wien-Schwechat meldet einen Passagierrückgang von rund 98 Prozent. Man habe momentan weniger als 90 Prozent des geplanten Flugverkehrs am Himmel über Österreich, sagte Austrocontrol-Geschäftsführerin Valerie Hackl. An einem normalen Tag würden die Austrocontrol-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter rund 3.000 Flugzeuge, die über Österreich fliegen, begleiten. Aktuell seien es in etwa 200. Die verbleibenden Flüge seien im Wesentlichen Transportflüge, Notfallflüge und Rückholflüge.

ORF

Flughafen ist wichtiger Arbeitgeber in der Region

In Gemeinden, die bisher sehr von Fluglärm betroffen waren, kann man der neuen Realität zum Teil auch Positives abgewinnen. Es sei wirklich ruhig, man höre die Vögel zwitschern, sagte der Amtsleiter der Gemeinde Purbach, Michael Hoffmann. Man müsse aber schon auch ehrlich sagen, dass sehr viele Purbacherinnen und Purbacher ihren Lebensunterhalt beim Flughafen Wien und den dazugehörigen Betrieben verdienten.

Stimmen aus Purbach zur neuen Stille ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Schuller hat sich in der Gemeinde umgehört.

Ruhe wird unterschiedlich wahrgenommen

Die neue Stille ist in Purbach ein Gesprächsthema. Auch wenn vielen der Flug- und Alltagslärm gar nicht mehr aufgefallen ist, genießen jetzt viele die Ruhe. Die Winzerin Birgit Braunstein zum Beispiel war es vor der Covid-19-Krise gewöhnt, unter einem ganz anderen Gesprächspegel zu arbeiten. Für andere aber ist die Stille ein Zeichen der Krise und damit beunruhigend.