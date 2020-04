Coronavirus

Testungen in Altersheimen haben begonnen

Am Dienstag ist damit begonnen worden, die Bewohnerinnen und Bewohner der burgenländischen Altenwohn- und Pflegeheime auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung zu testen. Begonnen wurde in der Villa Martini in Mattersburg mit 99 Personen.