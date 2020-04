Gratis-Rätselhefte für Pensionisten

Kreuzworträtsel, Fehlersuchbilder oder Sudoku – all das bieten Rätselhefte des Zeitschriftenverlages von Bernhard Franz. Der Verlag stellt der Volkshilfe und dem Pensionistenverband insgesamt 2.000 Rätselhefte zur Verfügung. Über seine Motivation sagt Franz: „Wenig Sozialkontakte, wenig Freude, viele schlechte Nachrichten – wir wollten einen Gegenpol initiieren und den Leuten etwas zur Verfügung stellen, das Unterhaltung bringt.“

ORF

Zustellung per Hauskrankenpflege und per Post

Über die mobile Hauskrankenpflege betreut die Volkshilfe auch jetzt in Krisenzeiten 600 Personen pro Tag. Bei ihren Pflege-Besuchen werden die Volkshilfe-Mitarbeiter in der nächsten Zeit auch Rätselhefte mitbringen, kündigte die Präsidentin der burgenländischen Volkshilfe, Verena Dunst, an. Die 1.000 Exemplare, die dem Pensionistenverband zur Verfügung stehen, werden aus Sicherheitsgründen per Post versendet, sagte der Präsident des burgenländischen Pensionistenverbandes, Helmut Bieler.

Der Zeitschriftenverlag von Bernhard Franz möchte mit dieser Aktion Gutes in schwierigen Zeiten Gutes tun. In ganz Österreich werden insgesamt 85.000 Exemplare über verschiedenste Einrichtungen und Organisationen in Umlauf gebracht.