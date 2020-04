Vier Menschen bei Dachstuhlbrand gerettet

Gegen 4.00 Uhr früh wurde die Feuerwehr verständigt. 22 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Weiden am See rückten zur Brandbekämpfung aus. Dabei mussten auch vier Personen aus einer Wohnung gerettet werden, sagte der Feuerwehrkommandant von Weiden am See, Christoph Wachtler, gegenüber dem ORF Burgenland.

Löscheinsatz mit Atemschutz

„Wie wir hingekommen sind, ist eine Familie noch im Untergeschoss in einer Wohnung gewesen. Sie wurde dann von uns an einen sicheren Ort gebracht. Gleichzeitig haben wir einen Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung ins Obergeschoss geschickt. In der Wohnung im Obergeschoß waren die Scheiben schon zerplatzt, dort hat es schon rausgebrannt. Über den Dachstuhl sind dann auch schon Flammen ausgeschlagen“, so Wachtler.

In weiterer Folge kam die Feuerwehr Neusiedl am See mit einem Hubsteiger zum Einsatzort. Sie bekämpften den Dachstuhlbrand von oben. Der Einsatz wurde mit der höchsten Kategorie (B3) eingestuft. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.