Sport-Asse trainieren wieder

Grabowski durfte am Montag erstmals nach mehr als einem Monat Pause wieder ins Schwimmbecken. Das Wassertraining sei ihr schon abgegangen, so Grabowski. Sie sei froh, wieder trainieren zu dürfen, finde es aber auch ein bisschen blöd für alle, die nicht im A-Kader seien und daher nicht trainieren dürften.

Guttmann darf nicht ins Wasser

Grabowski trainiert im Bundesportzentrum Südstadt in Niederösterreich. Ihre Trainingskollegin Elena Guttmann aus Weiden am See bleibt hingegen auf dem Trockenen. Sie steht aufgrund ihrer Vorleistungen knapp nicht im A-Kader des Schwimmverbandes und ist daher nicht trainingsberechtigt. In der Südstadt kann auch Badminton-Ass Luka Wraber von der ASKÖ Neudörfl wieder üben.

Wiesberger golft wieder

Auch Golfer Bernd Wiesberger stieg wieder ins Trainig für eine Rückkehr ins Turniergeschehen ein. Der Südburgenländer hat seine Trainingsstätte in Bad Tatzmannsdorf quasi vor der Haustür. Zuletzt arbeitete er mit einem Golf-Simulator an seiner Form.

Keine Trainingserlaubnis gibt es vorerst für die Segler. Bei den Teams Zajac/Matz und Frank/Abicht ist der geforderte Mindestabstand nicht einhaltbar.