Schleppender Beginn für kleine Geschäfte

Der Familienbetrieb Glatter Moden ist ein Mattersburger Traditionsunternehmen. Noch nie in der langjährigen Geschichte der Firma sei das Geschäft so schlecht gegangenen wie jetzt, erzählen die Betreiber. „Das einzuholen ist unmöglich. Wir haben unsere Angestellten in Kurzarbeit geschickt und niemanden gekündigt, weil wir haben gesagt, wir sind ein Familienbetrieb und wir wollen das so, aber es wird eng“, sagt Gabriele Glatter.

ORF

„Es ist alles auf Stillstand“

Direkt gegenüber von Glatter Moden werden Kosmetikartikel, Damenschuhe und Modeaccessoires verkauft. Auch in dieses kleine Geschäft verirren sich kaum Kunden: „Es ist alles auf Stillstand – die Ware beziehe ich ja aus Italien, die schicken nach wie vor die Ware. Aber mir geht es nicht so gut, denn die Kosten laufen weiter und wir haben noch nicht viel von der Bundesregierung bekommen, beziehungsweise gar nichts und die Kosten laufen weiter“, sagt Petra Sieber.

Geräte für den Garten gefragt

Gut hingegen ist der Umsatz in der Eisenhandlung Pingitzer. Gerade jetzt werden Artikel zur Gartenpflege wie Scheren, Rasenmäher oder Vertikutierer gekauft oder zum Reparieren gebracht. „Es ist sehr viel los, wir merken nicht viele Einschränkungen. Also die Leute sind fleißig, und man merkt schon, dass die Leute wieder Geräte und Qualität suchen“, so Andreas Pingitzer.

ORF

Auch wenig Kundschaft in Sportartikelgeschäften

Auf den Straßen sieht man derzeit auffallend viele Radfahrer und Jogger. Auf den Sportartikelhandel hat das allerdings bisher keine Auswirkungen. „Die Leute sind sehr verhalten beim Einkaufen. Es ist eine unsichere Zeit und da muss man schauen, ob es sich bewahrheitet, dass die Leute sagen, sie haben viel Sport gemacht und kaufen deshalb mehr ein“, so Vicki Hesch. Da es in den Geschäften nur wenig Kundschaft gibt, bieten viele Unternehmer Zustelldienste an. Aber auch diese werden kaum angenommen und sind mit viel organisatorischem Aufwand verbunden.