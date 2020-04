Spargel: Bauern fürchten schlechten Absatz

Andreas Haider aus Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) produziert seit drei Jahrzehnten Spargel. In all den Jahren hatte er aber noch nie so viele Probleme wie heuer. Gleich zu Beginn vernichtete der Frost einen Teil der Ernte. Dann gab es Schwierigkeiten, Erntehelfer zu bekommen und jetzt könne der Spargel nur schwer verkauft werden, bedauerte Haider.

ORF

„Wissen nicht, was wir mit dem Spargel tun sollen“

„Unsere Verkaufsschiene war normalerweise die Gastronomie, rund um den See, und die Hotellerie, bis ins Südburgenland. Die ganzen Thermenhotels haben alle zu und wir wissen nicht, was wir mit dem Spargel tun sollen. Wir haben jetzt probiert, einen Teil über den Einzelhandel abzusetzen, aber da werden wir erst sehen ob das funktioniert“, erzählte Haider.

ORF

Zustellung von Spargel

Der Spargelbauer hat nun den Abhofverkauf stärker beworben. Es werden auf diese Art aber nur geringe Mengen verkauft. Um den Absatz anzukurbeln, stellt Haider seinen Grün- und Weißspargel auch zu. Wenn die Bestellmengen groß genug sind, nimmt er auch weitere Strecken in Kauf: „Die Leute sollen mindestens einen Karton bestellen oder sollen sich mit den Nachbarn zusammenreden, dass ein, zwei Kartons geliefert werden. Dann liefern wir auch ins Südburgenland.“

Zwischen fünf und zehn Euro kostet ein Kilogramm Spargel. Je nach Größe und Sortierung. Die Spargelsaison dauert traditionell noch bis 24. Juni.