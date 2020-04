Meisterschaftsabbruch im Amateurfußball

Die Spielzeit im Amateurfußball ist vorzeitig abgelaufen: Es gibt es keine Meister, keine Absteiger – als hätte es die Saison nicht gegeben. Die Enttäuschung von Spielern, Trainern, Funktionären und Fans sei so enorm, man könne es im Endeffekt gar nicht beschreiben, sagte der Obmann des SV Großpetersdorf, Harald Schneller: „Wir haben nichts verbrochen.“ Der Enttäuschung beim SV Großpetersdorf ist natürlich groß, denn mit neun Punkten Vorsprung in der ersten Klasse Süd wäre die Mannschaft voraussichtlich aufgestiegen. Es hätte definitiv bessere Lösungsmöglichkeiten gegeben, so Schneller.

ORF

Milletich: Keine Alternative

Burgenlands Verbandspräsident Gerhard Milletich kann den Ärger einiger Funktionäre verstehen. Die Entscheidung wurde vom ÖFB-Präsidium aber einstimmig beschlossen. Aus rechtlichen Gründen gab es laut Milletich keine Alternativen im Amateurbereich gegeben. Es gebe ein Rechtsgutachten, aus dem ganz klar hervorgehe, dass es keinen Aufsteiger und Absteiger geben könne, wenn eine Meisterschaft nicht wie ursprünglich geplant bis zum Ende gespielt werden könne.

ORF

SC Neusiedl kämpft ums Überleben

Eine Annullierung der Meisterschaft hat für alle Vereine wirtschaftliche Konsequenzen. Besonders prekär sieht die Lage beim SC Neusiedl aus. Man habe bei den voll versicherten Spielern Kurzarbeit angemeldet und warte auf den Bescheid, sagte Klubmanager Lukas Stranz. Bei den geringfügig beschäftigten Spielern müsse abgeklärt werden, inwieweit sie den Klub unterstützen und vielleicht auf Gehälter verzichten würden. Der Traditionsclub stand schon vor der Krise auf wackeligen Beinen und kämpft ums Überleben.

Die Fußball-Saison 2019/2020 ist Geschichte. Ob die kommende Saison Mitte August rechtzeitig starten kann, ist aber auch noch nicht sicher. Selbst wenn, kann natürlich auch niemand wissen, ob die nächste Meisterschaft dann fertig gespielt werden kann.